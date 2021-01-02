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Умер знаменитый британский актер
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти британского актера Марка Идена. Он умер 1 января на 93-м году жизни. Об этом
Знаменитый актер умер в больнице, куда его положили в ноябре прошлого года с болезнью Альцгеймера.
Марк Иден более 50 лет отдал карьере в кино и на телевидении. Он известен своим участием в сериале телеканала ITV «Улица Коронации». Актер также играл роль путешественника Марко Поло в сериале «Доктор Кто». Иден играл в фильме «Доктор Живаго» и эпизоде сериала Агаты Кристи об Эркюле Пуаро.
Фото Twitter
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Стало известно о смерти британского актера Марка Идена. Он умер 1 января на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте «Улицы Коронации». Знаменитый актер умер...
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