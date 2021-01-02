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Землетрясение в Хорватии: из-под завалов спасены более 30 человек

02.01.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение в Хорватии: из-под завалов спасены более 30 человек

Спасатели вместе с пожарными достали более 30 человек, оказавшихся под завалами в результате землетрясения Сисачко-Мославачкой жупании в центре Хорватии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное информагентство HINA.

Пожарные и спасатели из города Сисака проинспектировали и разобрали более 2,5 тысячи мест завалов.

В группу спасателей, пожарных, сотрудников системы гражданской защиты входит около 1,5 тысяч человек. Работы по наведению порядка продолжаются.

Землетрясение, недавно произошедшее в этой местности, стало причиной повреждения свыше 2 тысяч объектов, в том числе жилых построек. После ЧП в общей сложности осуществлено около 1 тысячи осмотров, подано свыше 5 тысяч заявлений на восстановление зданий.

Землетрясения в Хорватии начались утром 28 декабря и не прекращаются до сих пор, насчитано уже более 70 подземных толчков, которые ощущались также жителями Италии, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговины и юго-восточных регионов Австрии.

Фото Reuters

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Спасатели вместе с пожарными достали более 30 человек, оказавшихся под завалами в результате землетрясения Сисачко-Мославачкой жупании в центре Хорватии. Об этом...
 
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