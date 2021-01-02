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Назван простой способ победить похмелье
Источник материала: Навiны
Новогодние праздники продолжаются, а это означает, что найдется не мало людей, которые выпьют больше положенного, отчего на следующее утро будет похмелье.
Британский диетолог Аманда Калленберг поведала The Mirror, что алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет человеческое тело от жидкости. Из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие со спиртным токсины.
Как отметила специалист, необходимо пить много воды, до, во время и на следующий день после употребления алкоголя, чтобы предотвратить похмелье утром.
Она советует выпивать стакан воды между напитками и хотя бы один большой стакан воды перед сном.
Кроме этого Калленберг отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Это позволит замедлить всасывание алкоголя. Кроме того, правильный завтрак, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма, пишет
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Новогодние праздники продолжаются, а это означает, что найдется не мало людей, которые выпьют больше положенного, отчего на следующее утро будет похмелье.
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