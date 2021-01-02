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Майк Помпео принял бывшего узника Виталия Шклярова

02.01.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с политтехнологом Виталием Шкляровым, которого в октябре освободили из СИЗО.

Майк Помпео принял бывшего узника Виталия Шклярова

Снимок со встречи глава внешнеполитического ведомства опубликовал в своем микроблоге. Он поблагодарил американских дипломатов в Минске и Киеве. Которые приложили усилия к его освобождению.

Детальные подробности разговора Помпео и Шклярова не приводятся.

Гражданин США Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. 7 августа ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Шклярова, в частности, подозревали в том, что он работал в команде блогера Сергея Тихановского, который был задержан по этой же статье 29 мая. 10 октября Шкляров присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, а спустя шесть дней ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

24 октября госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре Лукашенко призвал его освободить Шклярова и позволить ему покинуть Беларусь. 27 октября стало известно, что Шкляров улетел в США. Сейчас он находится в Киеве. Его уголовное дело не приостановлено и не закрыто, хотя, по словам самого Шклярова, белорусская сторона обещала Госдепартаменту США это сделать.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с политтехнологом Виталием Шкляровым, которого в октябре освободили из СИЗО.
 
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