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Прорыв! Банк данных решений белорусских судов стал доступен в онлайне

02.01.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

База судебных решений появилась на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Сейчас в ней есть небольшое число решений экономических и областных судов.





Например, в открытом доступе размещено решение Гомельского облсуда по делу об убийстве. Но в нем не указываются фамилии осужденных.

Аналогичная ситуация с решениями экономических судов. Пишутся только начальные буквы названий юрлиц, которые участвовали в процессе.

Публичные базы судебных решений есть во всех развитых странах. Более того, там публикуются не только решения судов, но и промежуточные документы. В большинстве случаев фамилии и названия компаний указываются полностью. И только в нашей ИТ-стране все делается втайне от народа. 
 
 
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База судебных решений появилась на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Сейчас в ней есть небольшое число решений экономических и областных судов.
 
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