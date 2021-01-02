Прорыв! Банк данных решений белорусских судов стал доступен в онлайне

















Например, в открытом доступе размещено решение Гомельского облсуда по делу об убийстве. Но в нем не указываются фамилии осужденных.





Аналогичная ситуация с решениями экономических судов. Пишутся только начальные буквы названий юрлиц, которые участвовали в процессе.





Публичные базы судебных решений есть во всех развитых странах. Более того, там публикуются не только решения судов, но и промежуточные документы. В большинстве случаев фамилии и названия компаний указываются полностью. И только в нашей ИТ-стране все делается втайне от народа.



