ГАИ обещает в новом году скрытые формы контроля













…Особенно в вечернее и ночное время. Такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире.





Повышенное внимание инспекторы уделят проблеме выявления пьяных водителей и пешеходов. Также сотрудников «Стрелы» ориентировали на помощь участникам движения.





По данным ГАИ, в 2020 году было свыше 3,5 тыс. ДТП, в которых были погибшие или раненые. В 341 случае (почти 10%) водители были пьяными. Всего же в прошлом году к ответственности привлекли 19,3 тыс. нетрезвых водителей.