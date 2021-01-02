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Лолита Милявская рассказала, что вышла замуж в шестой раз

02.01.2021 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица Лолита Милявская вышла замуж в шестой раз. Об этом артистка рассказала во время выступления в рамках шоу «Новогодняя Маска», которое транслировалось на НТВ 31 декабря. 

На сцену исполнительница вышла в костюме подарка и спела композицию «Журчат ручьи» из фильма «Весна». Жюри предположили, что, возможно, под маской скрывается Кристина Орбакайте или Елена Воробей. 

Когда Лолита сняла маску, все были очень удивлены. Особенно тяжело отреагировал Филипп Киркоров, который извинился за то, что даже после 30 лет дружбы не смог узнать Милявскую. Киркоров предположил, что дело в разительных изменениях, которые могли произойти из-за того, что артистка влюбилась. 

«Вообще-то, я уже замужем», – ответила Лолита. 

Лолита Милявская рассказала, что вышла замуж в шестой раз
Фото: instagram.com/milyavskaya.aesthetics 

Несмотря на огромный интерес публики, певица предпочла не уточнять детали своего шестого брака. 

Напомним, в 2020 году Милявская развелась с пятым мужем. После расставания исполнительница рассказала, что этот шаг дался ей непросто, но у неё уже есть новый поклонник. Артистка добавила, что он не публичный человек, однако занимает высокую должность в крупной компании. 

Кстати, совсем недавно узами брака себя связали Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Пара поделилась роликом с торжественной церемонии – подробнее здесь

Люди в материале: Лолита Милявская, Лолита, Филипп Киркоров

 
 
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Певица Лолита Милявская вышла замуж в шестой раз. Об этом артистка рассказала во время выступления в рамках шоу «Новогодняя Маска», которое транслировалось на НТВ...
 
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