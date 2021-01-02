Источник материала: Хартия'97

Экс-кандидат в президенты Беларуси: Смена власти произойдет в 2021 году 2.01.2021, 10:05

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Фото: «Белсат»

Все предпосылки для этого есть.

В скором времени ситуация в Беларуси обострится, заявил «Салідарнасці» бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на выборах 2001 года Владимир Гончарик.

О двух факторах, сдерживающих проявление протестных настроений

– Думаю, протестные настроения в обществе не только сохраняются, но и усиливаются. Но мы пока этого не видим, т.к. они с одной стороны сдерживаются силовыми методами власти, а с другой – ситуацией с ковидом.

Много людей болеет, население озабочено, прежде всего, этой проблемой. Практически все в моем окружении или переболели, или болеют. Но, думаю, к весне это пройдет и политический кризис в стране обострится.

Попытка сохранить статус-кво в интересах одного человека через «всебелорусское народное собрание» ничего не даст, политический кризис это не разрешит.

О настроениях среди чиновников

– Знаю некоторых управленцев и чиновников, поэтому могу судить о настроениях в их среде. Безусловно, есть люди думающие и желающие перемен.

Но много тех, кто будет поддерживать Лукашенко и дальше. Большинство будет выполнять команды сверху, какими бы они ни были. Создана централизованная авторитарная система, которая не прощает ничего. Достаточно посмотреть на действия власти в отношении некоторых бывших послов, проявивших гражданскую ответственность. Другие делают из этих случаев выводы, опасаясь за свою карьеру и семьи.

Есть и третья категория людей. Для них главное, чтобы было спокойно. Многие из них голосовали на президентских выборах против Лукашенко, но они боятся, что может пролиться кровь.

О том, кто может убедить Лукашенко подать в отставку

– Может ли в такой ситуации смена власти произойти мирно? Я считаю, что да. Статьи 87 и 89 Конституции позволяют это сделать.

Посмотрим, какую роль сыграют внешние силы.

У нашей восточной соседки есть свои возможности. Думаю, можно убедить «товарища», что его время ушло. Те, кто заинтересован в стабильности Беларуси, должны предпринять конкретные шаги.

Я прогнозирую, что смена власти должна произойти в 2021 году. Все предпосылки для этого есть.

Надеюсь увидеть перемены к лучшему и реализацию на практике первой статьи Конституции, которая гласит, что Беларусь – это демократическое, правовое, социальное государство.

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