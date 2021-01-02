ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали три отличных зимних коктейля для здоровья

02.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали три отличных зимних коктейля для здоровья

1
  • 2.01.2021, 9:58
Медики назвали три отличных зимних коктейля для здоровья
Иллюстрационное фото

Они могут выполнять роль легкого завтрака после новогодних праздников.

Специалисты предложили три варианта смузи для питательного и легкого завтрака, который поможет пережить праздничные застолья, пишет healthinfo.ua.

Ананасово-имбирный смузи со шпинатом

Возьми 300 г мякоти ананаса; половинку лимона с цедрой; 50 г свежего шпината, 1 ч.л. тёртого свежего имбиря и 100 г воды. Отправь все в блендер, перемели и сразу выпей.

Яблоко, сельдерей и петрушка

Тебе понадобятся 150 г чистой воды; 1 яблоко; сельдерей по вкусу; 1/3 лимона без цедры; пучок петрушки; 1 банан. Все отправляем в блендер и коктейль здоровья готов.

Грушево-яблочный коктейль с корицей

Ингредиенты: 100 г воды; 1 груша; 2 яблока; щепотка корицы, кунжутные семечки и несколько веточек мяты. Очистить фрукты, порежь и отправь в блендер. Потом добавь корицу, семечки и мяту. Еще раз смешай в блендере. Готово!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они могут выполнять роль легкого завтрака после новогодних праздников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Землетрясение в Хорватии: из-под завалов спасены более 30 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика