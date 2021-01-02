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Медики назвали три отличных зимних коктейля для здоровья
Источник материала: Хартия'97
Медики назвали три отличных зимних коктейля для здоровья
Они могут выполнять роль легкого завтрака после новогодних праздников.
Специалисты предложили три варианта смузи для питательного и легкого завтрака, который поможет пережить праздничные застолья, пишет
Ананасово-имбирный смузи со шпинатом
Возьми 300 г мякоти ананаса; половинку лимона с цедрой; 50 г свежего шпината, 1 ч.л. тёртого свежего имбиря и 100 г воды. Отправь все в блендер, перемели и сразу выпей.
Яблоко, сельдерей и петрушка
Тебе понадобятся 150 г чистой воды; 1 яблоко; сельдерей по вкусу; 1/3 лимона без цедры; пучок петрушки; 1 банан. Все отправляем в блендер и коктейль здоровья готов.
Грушево-яблочный коктейль с корицей
Ингредиенты: 100 г воды; 1 груша; 2 яблока; щепотка корицы, кунжутные семечки и несколько веточек мяты. Очистить фрукты, порежь и отправь в блендер. Потом добавь корицу, семечки и мяту. Еще раз смешай в блендере. Готово!
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Они могут выполнять роль легкого завтрака после новогодних праздников.
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