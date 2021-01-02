Источник материала: Хартия'97

Белорусские партизаны не дремлют 2.01.2021, 9:32

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Это — год победных цветов нашего национального флага.

С 1 января Москва погрузилась в режим новогодних каникул. Однако, не дремлют белорусские партизаны, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

Цепочка солидарности у посольства Беларуси стоит не нагло, но целенаправленно.

«Всех с наступившим годом! Этот год наших победных цветов», — уверены белорцсы Москвы.





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