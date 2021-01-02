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Белорусские партизаны не дремлют

02.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские партизаны не дремлют

  • 2.01.2021, 9:32
  • 1,240
Белорусские партизаны не дремлют

Это — год победных цветов нашего национального флага.

С 1 января Москва погрузилась в режим новогодних каникул. Однако, не дремлют белорусские партизаны, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Цепочка солидарности у посольства Беларуси стоит не нагло, но целенаправленно.

«Всех с наступившим годом! Этот год наших победных цветов», — уверены белорцсы Москвы.


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Это — год победных цветов нашего национального флага.
 
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