ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси повысили налоги для сдающих квартиры, дачи, гаражи и парковочные места

02.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Беларуси повысили налоги для сдающих квартиры, дачи, гаражи и парковочные места

3
  • 2.01.2021, 9:24
  • 3,082
В Беларуси повысили налоги для сдающих квартиры, дачи, гаражи и парковочные места

В некоторых городах — больше, чем на 40%.

В Беларуси с 1 января пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места. В некоторых городах, в том числе Орше и Полоцке, налог на сдачу в аренду одного жилого помещения подняли больше чем на 40%. Новшества предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.

Портал tut.by посмотрел, какие ставки налогов будут действовать в нынешнем году.

Для Минска максимальную ставку подоходного налога с физлиц за сдачу в аренду одного жилого помещения повысили до 34,3 рубля. Для сравнения: в 2020-м максимальная ставка составляла 32,5 рубля. В столице в прошлом году действовали 5 экономико-планировочных зон, для каждой — своя ставка налога за сдачу в аренду одного жилого помещения — от 18,5 до 32,5 рубля. Гараж (речь про металлический или деревянный гараж, машино-место) сдать в аренду в 2021-м в столице можно за 11,1 рубля.

В областных центрах налог за сдачу квартир подняли до 32,2 рубля, а гаражей — до 8,9 рубля. В таких городах, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, сбор за сдачу квартир вырос до 21,1 рубля, а гаража — до 5,6 рубля.

К примеру, в Новополоцке в 2020-м налог за сдачу в аренду жилого помещения составлял 20 рублей, а в Полоцке и Орше — 15 рублей. В последних двух городах рост налога за сдачу в аренду жилых помещений почти на 41% (за сдачу в аренду гаражей, к примеру, повышение не такое значительное, — с 5,3 до 5,6 рубля (рост почти на 5,7%).

В других городах областного, районного подчинения и поселках городского типа налог за сдачу в аренду жилого помещения с 1 января составляет 15,5 рубля, гаража — 4,4 рубля, а во всех остальных населенных пунктах и территориях — 11,1 рубля и 3,4 рубля соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Капитан сборной Норвегии по футболу может потерять зрение из-за фейерверка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика