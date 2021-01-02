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Разведка США: Иран повысил боеготовность в Персидском заливе

02.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Разведка США: Иран повысил боеготовность в Персидском заливе

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  • 2.01.2021, 9:20
  • 1,079
Разведка США: Иран повысил боеготовность в Персидском заливе

Военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины ликвидации генерала Сулеймани.

Иран за последние 48 часов повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе, сообщил источник CNN, знакомый с данными американской разведки.

Ранее на этой неделе еще один источник телеканала заявил, что Иран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.

Военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани, отмечает CNN. Он был убит в результате американского ракетного обстрела в Багдаде в январе 2020 года.

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Военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины ликвидации генерала Сулеймани.
 
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