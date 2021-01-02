Источник материала: Хартия'97

Разведка США: Иран повысил боеготовность в Персидском заливе 1 2.01.2021, 9:20

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Военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины ликвидации генерала Сулеймани.

Иран за последние 48 часов повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе, сообщил источник CNN , знакомый с данными американской разведки.

Ранее на этой неделе еще один источник телеканала заявил, что Иран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.

Военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани, отмечает CNN. Он был убит в результате американского ракетного обстрела в Багдаде в январе 2020 года.

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