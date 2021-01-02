IT-льготам конец? В Беларуси вырос подоходный налог для членов ПВТ и индустриального парка

Источник материала: Onliner

С 1 января в Беларуси ввели новую версию Налогового кодекса, в которой повысился подоходный налог для резидентов ПВТ и индустриального парка «Великий камень». Если раньше налог составлял 9%, то с этого года вырос до 13%. В кодексе отмечено, что на это пришлось пойти «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19». Действовать нынешняя ставка налога для резидентов IT- и индустриального парка будет до 2023 года.

«Доходы физических лиц, полученные в течение календарного года по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий, резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“ и (или) совместной белорусско-китайской компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка „Великий камень“, облагаются подоходным налогом с физических лиц по ставке тринадцать (13) процентов», — говорится в обновленном кодексе.

13% — стандартный налог на прибыль в Республике Беларусь. Однако за компаниями-резидентами ПВТ пока сохраняются льготы по налоговым отчислениям в Фонд социальной защиты населения. Отчисления в ФСЗН в Беларуси составляют 35% дохода, но айтишники платят его без привязки к своим высоким зарплатам, а в привязке к средней зарплате по стране.

Согласно декрету «о ПВТ 2.0» особый режим налоговых льгот должен был действовать до 2049 года. Однако декрет является нормативным актом, в который могут вноситься изменения. Как на предстоящую отмену льгот реагировали резиденты парка — читайте здесь: «Репутация рынка может оказаться подорванной». IT-компании о повышении подоходного до 13% .