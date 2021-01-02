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Более 1 млн просмотров. ТОП-5 материалов «Про бизнес» 2020 года

02.01.2021 10:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Более 1 млн просмотров. ТОП-5 материалов «Про бизнес» 2020 года
Фото с сайта unsplash.com

В конце декабря традиционно вспоминаем самые рейтинговые материалы, которые мы опубликовали за год. Это истории о создании и развитии бизнеса, которыми делились с нами предприниматели. Каждая из них привлекла более 140 тыс. читателей. Вдохновляйтесь и стройте планы на следующий год — пусть он будет удачным для всех ваших деловых и творческих задумок.

 

«Половина друзей меня забанила» — как парень начал бизнес без вложений и построил компанию с миллионным оборотом (более 270 тыс. просмотров)

Денис Янковский из Челябинска начал продавать контактные линзы через аккаунт «Вконтакте» 9 лет назад. В свое дело он не вложил ни рубля: приобретал у поставщика в розницу комплект линз, только когда находил покупателя. Поначалу свое дело он совмещал с работой в такси, а затем решил полностью посвятить время бизнесу. Развитие происходило очень медленно — Денису удавалось заработать на пару тысяч рублей в месяц больше, но на этом все успехи заканчивались.

Более 1 млн просмотров. ТОП-5 материалов «Про бизнес» 2020 года
Денис Янковский. Фото из личного архива

Парень вернулся в найм и устроился в фармацевтическую компанию, чтобы научиться продавать. Параллельно он копил деньги, которые планировал вложить в развитие бизнеса. Полученные знания и вложения наконец принесли плоды — когда Денис вернулся к развитию бизнеса, ему удалось вырастить оборот компании в 1,5 раза за год.

Несколько лет парень развивал бизнес и каждый год добивался роста продаж в разы. А потом столкнулся с тем, что «Вконтакте» стал неэффективной площадкой, уступая другим соцсетям и сервисам. Тогда Денис начал осваивать рекламу у блогеров на YouTube, а затем создал собственный канал, посвященный цветным линзам, который получил 200 тыс. подписчиков и «серебряную кнопку».

Как Денис осознал необходимость делегировать обязанности и смог полностью передать дела подчиненным — читайте в материале.

«Муж разрешил!» Как межнациональная пара построила семейный бизнес, несмотря на предрассудки (более 268 тыс. просмотров)

Елена Алькади вышла замуж за иракца Мустафу, приняла ислам, но решила, что станет для него не только супругой, но и бизнес-партнером. Пара взяла кредит и открыла в Йошкар-Оле небольшой магазин кроссовок и одежды. Но проект не взлетел.

Более 1 млн просмотров. ТОП-5 материалов «Про бизнес» 2020 года
Елена Алькади. Фото из личного архива

«Открытие нашего магазина кому-то сильно помешало. Мы до сих пор не знаем кому. На нас написали заявление в милицию. Требовали оценить законность нашей деятельности и утверждали, что магазин работает без лицензии. К нам пришли с проверкой, начались проблемы», — рассказала Елена.

Пара вынуждена была закрыть точку и осталась в минусе. Чтобы как-то выбраться из долговой ямы, Елена и Мустафа арендовали помещение в торговом центре и открыли магазин одежды из Турции и Китая. Вскоре пара стала замечать, какие модели самые ходовые и пользуются популярностью. Возникла идея шить самим самые востребованные позиции — так появился семейный бренд Kingo.

Елена и Мустафа столкнулись с жесткой кадровой текучкой — швеи постоянно увольнялись или портили товар партиями и пропадали. Убытки из-за брака приводили к серьезным кассовым разрывам — выплачивать зарплату персоналу и рассчитываться по кредиту оказалось нереально. Тогда Елена и Мустафа решили закрыть магазин в торговом центре и продавать свой товар через маркетплейс.

О том, как семейная пара смогла раскрутить собственный бренд и, наконец, рассчитаться с долгами и начать получать прибыль — читайте по ссылке.

$ 23 млн на квашеной капусте: как бывшая продавщица накормила мир. Невероятная история «Белоручки» (более 235 тыс. просмотров)

В 40 лет Галина Сидарок продавала овощи на рынке. Однажды она предложила крупному поставщику овощей очищать лук перед продажей — это помогло поднять продажи. Тогда идею расширили и стали продавать очищенные картофель, свеклу и морковь крупным торговым сетям.

Более 1 млн просмотров. ТОП-5 материалов «Про бизнес» 2020 года
Галина Сидарок. Фото предоставлено автором

Конкуренция между ритейлерами-гигантами помогла развитию компании Галины. Торговые сети начали сами предлагать контракты по закупке очищенных овощей в вакуумной упаковке. Это позволило достичь годовой выручки в $ 100 тыс. за год.
Тогда у Галины появилась новая идея для развития бизнес-проекта — она предложила партнеру производить и продавать квашеную капусту. Галина специально отбирала народные рецепты квашения, чтобы добиться самых ярких вкусов для своей продукции. Товар снова с готовностью приняли крупные торговые сети.

Объемы заказов и производства росли, поэтому Галине потребовалось открыть большой цех. Итогом вложений в производство, оборудование и персонал стало то, что объемы выпуска продукции стали расти невероятными темпами. Сегодня выпускается более 50 т квашений ежедневно. Оборот компании вырос до $ 23 млн в год.

О том, как Галине удалось построить успешный бизнес и вывести его на международный рынок — читайте по ссылке.

«Мы стали „невидимками“ для конкурентов — и выжили». Cемейная пара 15 лет строит бизнес на натяжных потолках (более 180 тыс. просмотров)

15 лет назад семейная пара Ирины и Бориса Марголиных открыла в Витебске компанию Ferico, которая занимается установкой натяжных потолков. Тогда в городе мало кто слышал о натяжных потолках, поэтому супругам пришлось вложить немало сил и денег, чтобы просто рассказать о сути продукта потребителям.

Более 1 млн просмотров. ТОП-5 материалов «Про бизнес» 2020 года
Ирина и Борис Марголины. Фото из личного архива

До 2008 года семейная компания развивалась и прирастала клиентами. Но затем Ирина и Борис проанализировали рынок и поняли, что вот-вот случится бум компаний в сфере натяжных потолков и конкурировать с ними станет непросто. Тогда супруги решили открыть производство материалов и комплектующих, которые раньше приходилось заказывать в России или Германии.

«Мы приняли решение не брендировать собственную продукцию, а позволить дистрибьюторам выдавать себя за производителей, продавая натяжные потолки под собственной маркой. Таким образом, мы очень долго оставались в тени. Конкуренты-гиганты не видели, что рядом с ними развивается компания, объемы которой растут, а на небольших предпринимателей они не обращали внимания», — поделилась Ирина.

Сейчас в компании работают более 230 человек. Объем производства в 2019 году вырос на 5%. Средний чек в рознице увеличился на 19%. При этом компания вышла и на российский рынок.

О том, как супругам удается выживать и наращивать прибыль в сфере с очень высокой конкуренцией — читайте в материале.

«Забыл про идею, но жена напомнила». Первый бизнес этой пары провалился, а теперь у них франшиза и 43 магазина (более 158 тыс. просмотров)

Булат Вахитов гулял вместе с женой по улицам Нефтекамска и рассказывал супруге о том, как можно превратить в автоматизированный современный бизнес даже ближайшую торговую палатку с цветами. На следующее утро мужчина благополучно забыл о разговоре. Но жена затею мужа запомнила и однажды утром разбудила его словами: «Вставай, пошли в налоговую — будем регистрировать ИП».

Более 1 млн просмотров. ТОП-5 материалов «Про бизнес» 2020 года
Булат Вахитов с женой. Фото из личного архива

Так семейная пара открыла свой первый цветочный магазин в небольшом закутке площадью всего 6 кв. м. Но бизнес просуществовал всего 2 месяца — семье пришлось признать, что план с треском провалился.

«Опыта в цветочном бизнесе у нас не было. Ориентировались на собственные вкусы и представления о том, как лучше. И… это не сработало», — объяснял Булат.

Но благодаря взаимной поддержке пара решила попробовать еще раз. Булат отправился получать бизнес-образование, а его жена погрузилась в освоение «цветочной логистики».
Теперь Булат — основатель франшизы cvetov.ru, под которой открыто 43 магазина в разных городах России и Казахстана.

О том, как у пары получилось преодолеть первую неудачу и выстроить успешный бизнес — читайте в материале по ссылке.

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Теги: Витебск
 
 
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В конце декабря традиционно вспоминаем самые рейтинговые материалы, которые мы опубликовали за год. Это истории о создании и развитии бизнеса, которыми делились с...
 
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