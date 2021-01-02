Более 1 млн просмотров. ТОП-5 материалов «Про бизнес» 2020 года

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

В конце декабря традиционно вспоминаем самые рейтинговые материалы, которые мы опубликовали за год. Это истории о создании и развитии бизнеса, которыми делились с нами предприниматели. Каждая из них привлекла более 140 тыс. читателей. Вдохновляйтесь и стройте планы на следующий год — пусть он будет удачным для всех ваших деловых и творческих задумок.

Денис Янковский из Челябинска начал продавать контактные линзы через аккаунт «Вконтакте» 9 лет назад. В свое дело он не вложил ни рубля: приобретал у поставщика в розницу комплект линз, только когда находил покупателя. Поначалу свое дело он совмещал с работой в такси, а затем решил полностью посвятить время бизнесу. Развитие происходило очень медленно — Денису удавалось заработать на пару тысяч рублей в месяц больше, но на этом все успехи заканчивались.



Денис Янковский. Фото из личного архива

Парень вернулся в найм и устроился в фармацевтическую компанию, чтобы научиться продавать. Параллельно он копил деньги, которые планировал вложить в развитие бизнеса. Полученные знания и вложения наконец принесли плоды — когда Денис вернулся к развитию бизнеса, ему удалось вырастить оборот компании в 1,5 раза за год.

Несколько лет парень развивал бизнес и каждый год добивался роста продаж в разы. А потом столкнулся с тем, что «Вконтакте» стал неэффективной площадкой, уступая другим соцсетям и сервисам. Тогда Денис начал осваивать рекламу у блогеров на YouTube, а затем создал собственный канал, посвященный цветным линзам, который получил 200 тыс. подписчиков и «серебряную кнопку».

Как Денис осознал необходимость делегировать обязанности и смог полностью передать дела подчиненным — читайте в материале .

Елена Алькади вышла замуж за иракца Мустафу, приняла ислам, но решила, что станет для него не только супругой, но и бизнес-партнером. Пара взяла кредит и открыла в Йошкар-Оле небольшой магазин кроссовок и одежды. Но проект не взлетел.



Елена Алькади. Фото из личного архива

«Открытие нашего магазина кому-то сильно помешало. Мы до сих пор не знаем кому. На нас написали заявление в милицию. Требовали оценить законность нашей деятельности и утверждали, что магазин работает без лицензии. К нам пришли с проверкой, начались проблемы», — рассказала Елена.

Пара вынуждена была закрыть точку и осталась в минусе. Чтобы как-то выбраться из долговой ямы, Елена и Мустафа арендовали помещение в торговом центре и открыли магазин одежды из Турции и Китая. Вскоре пара стала замечать, какие модели самые ходовые и пользуются популярностью. Возникла идея шить самим самые востребованные позиции — так появился семейный бренд Kingo.

Елена и Мустафа столкнулись с жесткой кадровой текучкой — швеи постоянно увольнялись или портили товар партиями и пропадали. Убытки из-за брака приводили к серьезным кассовым разрывам — выплачивать зарплату персоналу и рассчитываться по кредиту оказалось нереально. Тогда Елена и Мустафа решили закрыть магазин в торговом центре и продавать свой товар через маркетплейс.

О том, как семейная пара смогла раскрутить собственный бренд и, наконец, рассчитаться с долгами и начать получать прибыль — читайте по ссылке .

В 40 лет Галина Сидарок продавала овощи на рынке. Однажды она предложила крупному поставщику овощей очищать лук перед продажей — это помогло поднять продажи. Тогда идею расширили и стали продавать очищенные картофель, свеклу и морковь крупным торговым сетям.



Галина Сидарок. Фото предоставлено автором

Конкуренция между ритейлерами-гигантами помогла развитию компании Галины. Торговые сети начали сами предлагать контракты по закупке очищенных овощей в вакуумной упаковке. Это позволило достичь годовой выручки в $ 100 тыс. за год.

Тогда у Галины появилась новая идея для развития бизнес-проекта — она предложила партнеру производить и продавать квашеную капусту. Галина специально отбирала народные рецепты квашения, чтобы добиться самых ярких вкусов для своей продукции. Товар снова с готовностью приняли крупные торговые сети.

Объемы заказов и производства росли, поэтому Галине потребовалось открыть большой цех. Итогом вложений в производство, оборудование и персонал стало то, что объемы выпуска продукции стали расти невероятными темпами. Сегодня выпускается более 50 т квашений ежедневно. Оборот компании вырос до $ 23 млн в год.

О том, как Галине удалось построить успешный бизнес и вывести его на международный рынок — читайте по ссылке .

15 лет назад семейная пара Ирины и Бориса Марголиных открыла в Витебске компанию Ferico, которая занимается установкой натяжных потолков. Тогда в городе мало кто слышал о натяжных потолках, поэтому супругам пришлось вложить немало сил и денег, чтобы просто рассказать о сути продукта потребителям.



Ирина и Борис Марголины. Фото из личного архива

До 2008 года семейная компания развивалась и прирастала клиентами. Но затем Ирина и Борис проанализировали рынок и поняли, что вот-вот случится бум компаний в сфере натяжных потолков и конкурировать с ними станет непросто. Тогда супруги решили открыть производство материалов и комплектующих, которые раньше приходилось заказывать в России или Германии.

«Мы приняли решение не брендировать собственную продукцию, а позволить дистрибьюторам выдавать себя за производителей, продавая натяжные потолки под собственной маркой. Таким образом, мы очень долго оставались в тени. Конкуренты-гиганты не видели, что рядом с ними развивается компания, объемы которой растут, а на небольших предпринимателей они не обращали внимания», — поделилась Ирина.

Сейчас в компании работают более 230 человек. Объем производства в 2019 году вырос на 5%. Средний чек в рознице увеличился на 19%. При этом компания вышла и на российский рынок.

О том, как супругам удается выживать и наращивать прибыль в сфере с очень высокой конкуренцией — читайте в материале .

Булат Вахитов гулял вместе с женой по улицам Нефтекамска и рассказывал супруге о том, как можно превратить в автоматизированный современный бизнес даже ближайшую торговую палатку с цветами. На следующее утро мужчина благополучно забыл о разговоре. Но жена затею мужа запомнила и однажды утром разбудила его словами: «Вставай, пошли в налоговую — будем регистрировать ИП».



Булат Вахитов с женой. Фото из личного архива

Так семейная пара открыла свой первый цветочный магазин в небольшом закутке площадью всего 6 кв. м. Но бизнес просуществовал всего 2 месяца — семье пришлось признать, что план с треском провалился.

«Опыта в цветочном бизнесе у нас не было. Ориентировались на собственные вкусы и представления о том, как лучше. И… это не сработало», — объяснял Булат.

Но благодаря взаимной поддержке пара решила попробовать еще раз. Булат отправился получать бизнес-образование, а его жена погрузилась в освоение «цветочной логистики».

Теперь Булат — основатель франшизы cvetov.ru, под которой открыто 43 магазина в разных городах России и Казахстана.

О том, как у пары получилось преодолеть первую неудачу и выстроить успешный бизнес — читайте в материале по ссылке .

Читайте также