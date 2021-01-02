Горунович: «Кому адресованы новогодние поздравления Баскова? Моя первая мысль – маме Романа Бондаренко»

Источник материала: Салiдарнасць

Главный редактор белорусской «Трибуны» Олег Горунович – о новогоднем поздравлении главы Федерации хоккея.

– У Дмитрия Баскова удивительное свойство: только начинаешь о нем забывать, как он о себе напоминает, – написал Горунович. – Куда же без новогодних поздравлений скромного долларового миллионера, стоящего у руля федерации хоккея.

И какие слова хорошие. Почитайте: «Пусть Новый 2021-й год принесет Вам и Вашим близким неизменно позитивные и яркие эмоции»

Кому они адресованы? Моя первая мысль – маме Романа Бондаренко, оставшейся без единственного сына. Роме 2021-й не принесет ни позитива, ни ярких эмоций. Принесет ли его маме, не знаю, разве что следователи зашевелят ж…ми и расскажут нам, кто на самом деле убил парня – это будет хоть какая-то радость

Пока же человек, причастный к похищению Бондаренко, не только играет в серьезного босса, без чьих поздравлений Новый год не наступит, но и фигурирует в новогоднем обращении Лукашенко (странно, что Шакуту не пригласили). Само обращение я не смотрел, конечно же, но говорят, что Басков там есть.

Что-то подсказывает, что ж…ми следователи не зашевелят.

Горунович: Отменят ЧМ в Минске, не отменят – это в любом случае будет использовано протестом