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Горунович: «Кому адресованы новогодние поздравления Баскова? Моя первая мысль – маме Романа Бондаренко»
02.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главный редактор белорусской «Трибуны» Олег Горунович – о новогоднем поздравлении главы Федерации хоккея.
– У Дмитрия Баскова удивительное свойство: только начинаешь о нем забывать, как он о себе напоминает, –
И какие слова хорошие. Почитайте: «Пусть Новый 2021-й год принесет Вам и Вашим близким неизменно позитивные и яркие эмоции»
Кому они адресованы? Моя первая мысль – маме Романа Бондаренко, оставшейся без единственного сына. Роме 2021-й не принесет ни позитива, ни ярких эмоций. Принесет ли его маме, не знаю, разве что следователи зашевелят ж…ми и расскажут нам, кто на самом деле убил парня – это будет хоть какая-то радость
Пока же человек, причастный к похищению Бондаренко, не только играет в серьезного босса, без чьих поздравлений Новый год не наступит, но и
Что-то подсказывает, что ж…ми следователи не зашевелят.
Горунович: Отменят ЧМ в Минске, не отменят – это в любом случае будет использовано протестом
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Горунович: «Кому адресованы новогодние поздравления Баскова? Моя первая мысль – маме Романа Бондаренко»
Главный редактор белорусской «Трибуны» Олег Горунович – о новогоднем поздравлении главы Федерации хоккея.
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