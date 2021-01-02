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Где ГАИ расставила ловушки
Источник материала: Навiны
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать по противодействию нарушений правил дорожного движения со стороны любителей быстрой езды.
В частности на дорогах страны появятся мобильные датчики контроля скорости.
Так, 2 января в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:
Кроме этого, как сообщалось ранее, ГАИ в выходные дни особое внимание уделит выявлению водителей «под мухой» и бесправников, а также проконтролируют использование автомобилистами и пассажирами ремней безопасности.
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как
Напомним, после
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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать по противодействию нарушений правил дорожного движения со стороны любителей быстрой езды.
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