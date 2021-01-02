Где ГАИ расставила ловушки

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать по противодействию нарушений правил дорожного движения со стороны любителей быстрой езды.





В частности на дорогах страны появятся мобильные датчики контроля скорости.

Так, 2 января в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Советских пограничников);

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);

дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Гродненском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе).

Кроме этого, как сообщалось ранее, ГАИ в выходные дни особое внимание уделит выявлению водителей «под мухой» и бесправников, а также проконтролируют использование автомобилистами и пассажирами ремней безопасности.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше» .