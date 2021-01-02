1 января в огне погибли восемь человек

За минувшие дежурные сутки работниками МЧС зафиксированы восемь случаев гибели на пожарах.



Фото МЧС

Как сообщается, трагедии произошли:

1 января

в 06:31 (время поступившего в дежурную часть сообщения о пожаре) в деревне Новики Вороновского района (погиб 50-летний мужчина);

в 09:50 в деревне Судники Воложинского района (38-летний мужчина);

в 14:52 в деревне Шалыги Молодечненского района (55-летний мужчина);

в 19:03 в деревне Лютня Мстиславского района (48-летний мужчина);

в 22:28 в деревне Доросино Любанского района (62-летний мужчина);

в 23:04 в деревне Нагорная Барановичского района (64-летний мужчина).

2 января

в 02:28 в деревне Плужины Кореличского района (48-летний мужчина);

в 03:04 в деревне Калининск Узденского района (44-летний мужчина).

Напомним, накануне сообщалось, что в новогоднюю ночь погибли два человека . Таким образом, только 1 января в Беларуси огонь унес жизни восьми человек.

Всего с начала года, отметили в МЧС, уже на пожарах погибли десять человек (за аналогичный период 2020-го — 9).