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1 января в огне погибли восемь человек

02.01.2021 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие дежурные сутки работниками МЧС зафиксированы восемь случаев гибели на пожарах.

1 января в огне погибли восемь человек
Фото МЧС

Как сообщается, трагедии произошли:

1 января

  • в 06:31 (время поступившего в дежурную часть сообщения о пожаре) в деревне Новики Вороновского района (погиб 50-летний мужчина);
  • в 09:50 в деревне Судники Воложинского района (38-летний мужчина);
  • в 14:52 в деревне Шалыги Молодечненского района (55-летний мужчина);
  • в 19:03 в деревне Лютня Мстиславского района  (48-летний мужчина);
  • в 22:28 в деревне Доросино Любанского района (62-летний мужчина);
  • в 23:04 в деревне Нагорная Барановичского района (64-летний мужчина).

2 января

  • в 02:28 в деревне Плужины Кореличского района (48-летний мужчина);
  • в 03:04 в деревне Калининск Узденского района (44-летний мужчина).

Напомним, накануне сообщалось, что в новогоднюю ночь погибли два человека. Таким образом, только 1 января в Беларуси огонь унес жизни восьми человек.

Всего с начала года, отметили в МЧС, уже на пожарах погибли десять человек (за аналогичный период 2020-го — 9). 

 
 
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За минувшие дежурные сутки работниками МЧС зафиксированы восемь случаев гибели на пожарах.
 
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