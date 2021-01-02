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1 января в огне погибли восемь человек
Источник материала: Навiны
За минувшие дежурные сутки работниками МЧС зафиксированы восемь случаев гибели на пожарах.
Как сообщается, трагедии произошли:
1 января
2 января
Напомним, накануне сообщалось, что в новогоднюю ночь
Всего с начала года, отметили в МЧС, уже на пожарах погибли десять человек (за аналогичный период 2020-го — 9).
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За минувшие дежурные сутки работниками МЧС зафиксированы восемь случаев гибели на пожарах.
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