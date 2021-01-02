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«Ожидаю, что Лукашенко сбежит из Беларуси»
Источник материала: Навiны
Даже при смене режима ситуация в экономике Беларуси мгновенно не изменится. Такое мнение высказал экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич.
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По его словам, в экономике ожидается стагнация, поэтому даже смена власти не приведет в одночасье к улучшению дел в экономике: «Потребуется несколько лет, чтобы обеспечить нормальные темпы роста — они для Беларуси должны составлять более 5% в год. Потому что мы находимся в конце списка европейских стран по уровню жизни. Надо нагонять страны Балтии и Польшу», — резюмировал эксперт.
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Даже при смене режима ситуация в экономике Беларуси мгновенно не изменится. Такое мнение высказал экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич.
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