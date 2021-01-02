ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Форвард минского "Динамо" вошел в топ-3 самых результативных игроков КХЛ

02.01.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Райан Спунер вошел в тройку самых результативных игроков КХЛ по итогам 2020 года, сообщили в ХК "Динамо-Минск".




"Наш форвард в 49 встречах отличился 26 (3+23) очками", - говорится в сообщении в официальном ВК-аккаунте хоккейного клуба.

"Лучше Спунера по данному показателю только два игрока – это Стефан Да Коста, который набрал 27 (16+11) очков в 60 матчах, и Вадим Шипачев, заработавший в большинстве 27 (9+18) баллов в 63 встречах", - добавили там.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Райан Спунер вошел в тройку самых результативных игроков КХЛ по итогам 2020 года, сообщили в ХК "Динамо-Минск".
 
Новости дня
Новости разные
 
Где ГАИ расставила ловушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика