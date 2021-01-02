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Сенат США проголосовал за санкции против "Северного потока-2"

02.01.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 января Сенат США обошёл вето Дональда Трампа и двумя третями голосов принял оборонный бюджет Соединённых штатов на 2021 год. Беларуси в этом документе наиболее серьёзно касаются две вещи.



Во-первых, бюджет предусматривает выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн и продолжение подготовки военнослужащих блока NATO в странах Восточной Европы. Это наверняка будет использовано белорусской пропагандой для нагнетания обстановки в регионе и оправдания действий белорусского силового блока, передает "Еврорадио".

Во-вторых, документ включает статьи об ужесточении санкций США против трубопровода "Северный поток-2" — магистрального газопровода между Россией и Германией который строится в обход транзитных стран — Беларуси, Украины и Польши. С ограничениями столкнутся компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства,  услуги для модернизации или установки сварочного и дополнительного оборудования на участвующих в строительстве судах.

В России отмечают, что новые санкции затронут более 120 компаний из 12 стран. В то же время, в Кремле считают, что санкции США не смогут помешать реализации проекта, и трубопровод будет достроен в обозримой перспективе.

Запуск "Северного потока-2" снизит важность Беларуси как страны-транзитёра российского газа в Европу. В 2007 году Александр Лукашенко высказывался резко против строительства трубопровода "Северный поток", параллельно которому сегодня строится "Северный поток-2". Однако в последнее время он не озвучивал свою позицию по строительству трубопровода.
 
 
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1 января Сенат США обошёл вето Дональда Трампа и двумя третями голосов принял оборонный бюджет Соединённых штатов на 2021 год. Беларуси в этом документе наиболее...
 
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