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Новый год могилевчане встречали с потушенной главной елкой города
Источник материала: Партизан
Могилевчане недоумевают: что это было? Что за подарок от администрации города?
В новогоднюю ночь была выключена главная елка города, а кроме того — освещение в некоторых дворах и улицах.
«Видимо, чтобы люди из дома не выходили», — пытаются найти причины подписчики
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Могилевчане недоумевают: что это было? Что за подарок от администрации города?
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