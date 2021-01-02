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Власти создают в Браславе 10 рабочих мест, но рапортуют, что это целый завод

02.01.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первой половине 2021 года завершится реализация инвестпроекта по производству специальной электроники для крупногабаритных машин, сообщила БЕЛТА заместитель председателя Браславского райисполкома Елена Бабинская.

Унитарное предприятие «Завод специальной электроники «Заряд» с российским капиталом является разработчиком и производителем электронных и электромеханических изделий, в том числе реле электронных, блоков коммутации, переключателей клавишных и автосветотехники для работы в тяжелых условиях эксплуатации. У предприятия уже имеется один производственный цех в агрогородке Друйск Браславского района. Часть основного оборудования уже закуплена, сейчас на объекте ведутся наладочные работы. Здесь создано 10 рабочих мест для жителей Браславского района. Пустить предприятие в строй планируют в первом полугодии 2021 года.

«Продукция этого предприятия будет преимущественно экспортно ориентированной и импортозамещающей. Основное направление поставок — Россия. В реализацию данного проекта инвестировано более Br503 тыс. В настоящее время предприятие ведет работу в сфере совместного производства ряда изделий с оршанским ОАО «Завод приборов автоматического контроля», — рассказала Елена Бабинская.

Дожили... 10 рабочих мест, а пропаганда рапортует, что открывается новый завод....
 
 
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В первой половине 2021 года завершится реализация инвестпроекта по производству специальной электроники для крупногабаритных машин, сообщила БЕЛТА заместитель...
 
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