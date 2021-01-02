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Страшное ДТП в Свислочском районе: девушка выехала на встречку — двое погибших
Источник материала: Onliner
Двое человек погибли в лобовом столкновении в Свислочском районе,
В результате ДТП на месте происшествия скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина, находившаяся на переднем сидении Audi и пристегнутая ремнем безопасности, а также 69-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье автомобиля Fiat.
Оба водителя и еще два пассажира из Audi и Fiat с травмами доставлены в волковысскую больницу для оказания медицинской помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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Двое человек погибли в лобовом столкновении в Свислочском районе, сообщает ГАИ Гродненской области. Около 18 часов 26-летняя девушка, управляя автомобилем марки Audi,...
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