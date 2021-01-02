Страшное ДТП в Свислочском районе: девушка выехала на встречку — двое погибших

Источник материала: Onliner

Двое человек погибли в лобовом столкновении в Свислочском районе, сообщает ГАИ Гродненской области. Около 18 часов 26-летняя девушка, управляя автомобилем марки Audi, двигалась по автодороге Свислочь — Доброволя. На втором километре она съехала на обочину, затем потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем марки Fiat под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП на месте происшествия скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина, находившаяся на переднем сидении Audi и пристегнутая ремнем безопасности, а также 69-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье автомобиля Fiat.







Оба водителя и еще два пассажира из Audi и Fiat с травмами доставлены в волковысскую больницу для оказания медицинской помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.