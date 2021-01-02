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Страшное ДТП в Свислочском районе: девушка выехала на встречку — двое погибших

02.01.2021 11:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Двое человек погибли в лобовом столкновении в Свислочском районе, сообщает ГАИ Гродненской области. Около 18 часов 26-летняя девушка, управляя автомобилем марки Audi, двигалась по автодороге Свислочь — Доброволя. На втором километре она съехала на обочину, затем потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем марки Fiat под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП на месте происшествия скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина, находившаяся на переднем сидении Audi и пристегнутая ремнем безопасности, а также 69-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье автомобиля Fiat.

Страшное ДТП в Свислочском районе: девушка выехала на встречку — двое погибших

Страшное ДТП в Свислочском районе: девушка выехала на встречку — двое погибших

Страшное ДТП в Свислочском районе: девушка выехала на встречку — двое погибших

Оба водителя и еще два пассажира из Audi и Fiat с травмами доставлены в волковысскую больницу для оказания медицинской помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

 
 
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Двое человек погибли в лобовом столкновении в Свислочском районе, сообщает ГАИ Гродненской области. Около 18 часов 26-летняя девушка, управляя автомобилем марки Audi,...
 
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