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Двое детей погибли в ДТП под Витебском – кадры с места трагедии

02.01.2021 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жуткое ДТП произошло на выезде из Витебска вечером в первый день 2021 года. У деревни Замосточье водитель легковой машины Skoda выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с маршрутным такси, сообщает УВД Витебского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
Водитель фуры пытался угнать машину ГАИ, приехавшую ему на помощь

В результате погибли двое детей, которые ехали в салоне Skoda. Водитель и пассажир легковушки госпитализированы.  Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

Правоохранители в связи со случившимся напомнили, что в сложившихся погодных условиях дорожное покрытие может быть скользким и призвали водителей выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость вместе с соблюдением дистанции.

Кроме того, водителям напомнили о необходимости пристегиваться и перевозить детей в специально для этого предназначенных удерживающих устройствах.

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Теги: Витебск
 
 
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Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. Смотрите на видео картину с места аварии.
 
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