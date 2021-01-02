Двое детей погибли в ДТП под Витебском – кадры с места трагедии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жуткое ДТП произошло на выезде из Витебска вечером в первый день 2021 года . У деревни Замосточье водитель легковой машины Skoda выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с маршрутным такси, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В результате погибли двое детей, которые ехали в салоне Skoda. Водитель и пассажир легковушки госпитализированы. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

Правоохранители в связи со случившимся напомнили, что в сложившихся погодных условиях дорожное покрытие может быть скользким и призвали водителей выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость вместе с соблюдением дистанции.

Кроме того, водителям напомнили о необходимости пристегиваться и перевозить детей в специально для этого предназначенных удерживающих устройствах.

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