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Двое детей погибли в ДТП под Витебском – кадры с места трагедии
02.01.2021 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жуткое ДТП произошло на выезде из Витебска
© Sputnik / Виктор Толочко
В результате погибли двое детей, которые ехали в салоне Skoda. Водитель и пассажир легковушки госпитализированы. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.
Правоохранители в связи со случившимся напомнили, что в сложившихся погодных условиях дорожное покрытие может быть скользким и призвали водителей выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость вместе с соблюдением дистанции.
Кроме того, водителям напомнили о необходимости пристегиваться и перевозить детей в специально для этого предназначенных удерживающих устройствах.
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Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. Смотрите на видео картину с места аварии.
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