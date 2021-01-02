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«В год Быка – без Пацука!»
Источник материала: Хартия'97
«В год Быка – без Пацука!»
Яркое поздравление от белорусов из Сан-Диего.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза из Сан-Диего (США) опубликовал телеграм-канал
«У год Быка – без чорнага Пацука!», — американские Дед Мороз и Снегоурочка произносят слова, близкие 97% белорусов.
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Яркое поздравление от белорусов из Сан-Диего.
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