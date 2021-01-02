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«В год Быка – без Пацука!»

02.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«В год Быка – без Пацука!»

  • 2.01.2021, 11:08
«В год Быка – без Пацука!»

Яркое поздравление от белорусов из Сан-Диего.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза из Сан-Диего (США) опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«У год Быка – без чорнага Пацука!», — американские Дед Мороз и Снегоурочка произносят слова, близкие 97% белорусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Яркое поздравление от белорусов из Сан-Диего.
 
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