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Франция одобрила заявление на гражданство от отца премьера Великобритании

02.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Франция одобрила заявление на гражданство от отца премьера Великобритании

  • 2.01.2021, 10:59
Франция одобрила заявление на гражданство от отца премьера Великобритании

Стэнли Джонсон ранее представлял в парламенте консервативную партию и был депутатом Европарламента.

Правительство Франции одобрило заявление отца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсона на получение гражданства страны. Он принял такое решение после выхода страны из Европейского Союза.

Об этом сообщает Bloomberg.

Французское правительство удовлетворило желание Стэнли Джонсона в пятницу, 1 января. Там отметили, что это является свидетельством того, насколько британцы привязаны к Евросоюзу даже после Brexit.

Стэнли Джонсон ранее представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европарламента. Во время референдума относительно выхода Великобритании из ЕС Джонсон-старший голосовал против.

"Для меня не вопрос, француз ли я. Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дедушка. Так что для меня это вопрос возвращения того, что у меня уже есть", — утверждает отец британского премьера.

24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.

31 декабря королева Великобритании Елизавета II издала так называемую королевскую санкцию законопроекта об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit, согласно которой соглашение вступает в силу.

За один час до 2021 года Великобритания окончательно вышла из единого рынка с ЕС. Так, начали действовать новые правила поездок, торговли, иммиграции и безопасности сотрудничества.

31 января 2020 Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.

Страна вышла из ЕС с утвержденным соглашением между Лондоном и Брюсселем, которое Европейский парламент ратифицировал 29 января. В соответствии с соглашением, еще почти год продолжался переходный период: до 31 декабря 2020 торговые и таможенные соглашения между ЕС и Великобританией оставались действительными.

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Стэнли Джонсон ранее представлял в парламенте консервативную партию и был депутатом Европарламента.
 
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