|
Франция одобрила заявление на гражданство от отца премьера Великобритании
Источник материала: Хартия'97
Франция одобрила заявление на гражданство от отца премьера Великобритании
Стэнли Джонсон ранее представлял в парламенте консервативную партию и был депутатом Европарламента.
Правительство Франции одобрило заявление отца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсона на получение гражданства страны. Он принял такое решение после выхода страны из Европейского Союза.
Об этом сообщает
Французское правительство удовлетворило желание Стэнли Джонсона в пятницу, 1 января. Там отметили, что это является свидетельством того, насколько британцы привязаны к Евросоюзу даже после Brexit.
Стэнли Джонсон ранее представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европарламента. Во время референдума относительно выхода Великобритании из ЕС Джонсон-старший голосовал против.
"Для меня не вопрос, француз ли я. Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дедушка. Так что для меня это вопрос возвращения того, что у меня уже есть", — утверждает отец британского премьера.
24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.
31 декабря королева Великобритании Елизавета II издала так называемую королевскую санкцию законопроекта об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit, согласно которой соглашение вступает в силу.
За один час до 2021 года Великобритания окончательно вышла из единого рынка с ЕС. Так, начали действовать новые правила поездок, торговли, иммиграции и безопасности сотрудничества.
31 января 2020 Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.
Страна вышла из ЕС с утвержденным соглашением между Лондоном и Брюсселем, которое Европейский парламент ратифицировал 29 января. В соответствии с соглашением, еще почти год продолжался переходный период: до 31 декабря 2020 торговые и таможенные соглашения между ЕС и Великобританией оставались действительными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стэнли Джонсон ранее представлял в парламенте консервативную партию и был депутатом Европарламента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)