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Банковские карты всех россиян могут заблокировать

02.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Банковские карты всех россиян могут заблокировать

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  • 2.01.2021, 10:23
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Банковские карты всех россиян могут заблокировать

Россию могут отключить от международной системы банковских расчетов SWIFT.

По прогнозам многочисленных экспертов, данный шаг может быть одной из новых ограничительных мер, которые новая власти США в лице демократической партии могут ввести в отношении России, сообщает deita.ru.

В этом случае банковские карты всех россиян могут оказаться заблокированными и, скорее всего, по ним будет уже невозможно проводить любые транзакции.

Несмотря на то, что потенциальные санкции должны в первую очередь ударить по России, как рассказал агентству «Прайм» директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, это также может очень сильно сказаться на позициях таких валют, как доллар и евро.

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Теги: Курсы валют
 
 
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