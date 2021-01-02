ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки

02.01.2021 11:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. 1 января у сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его супруги родилась дочка. Пара показала первые снимки новорождённой.

«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь», – написала Лиана.

Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки
Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

Девушка также пояснила, как было выбрано имя: «Сеня + Лиана = Селин». Шульгин тоже рассказал о радостной новости на своей страничке в Instagram.

Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки
Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

«Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви», – поделился эмоциями сын Валерии.

Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки
Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

Друзья пары поздравили их с пополнением в семье и отметили, что их дочка выбрала красивую дату для своего появления на свет.

Кстати, ранее Валерия порадовалась тому, что стала бабушкой. По словам артистки, она даже расплакалась от счастья (здесь подробнее).

Люди в материале: Арсений Шульгин, Лиана Волкова, Валерия

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 1 января у сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его супруги родилась дочка. Пара показала первые снимки новорождённой. «Солнышко, мы тебя так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как избавиться от похмелья после праздников: лучшие проверенные способы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика