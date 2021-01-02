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Арсений Шульгин и его супруга показали первые фото дочки
Источник материала: СТВ
Новости России. 1 января у сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его супруги родилась дочка. Пара показала первые снимки новорождённой.
«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь», –
Девушка также пояснила, как было выбрано имя: «Сеня + Лиана = Селин». Шульгин тоже рассказал о радостной новости на своей страничке в Instagram.
«Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви», –
Друзья пары поздравили их с пополнением в семье и отметили, что их дочка выбрала красивую дату для своего появления на свет.
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Новости России. 1 января у сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его супруги родилась дочка. Пара показала первые снимки новорождённой. «Солнышко, мы тебя так...
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