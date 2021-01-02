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Белтелерадиокомпания начинает отбор на «Евровидение-2021»

02.01.2021 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белтелерадиокомпания начинает прием заявок для участия в национальном отборе на международный конкурс песни «Евровидение-2021». Конкурс пройдет в Роттердаме 18—22 мая.

Белтелерадиокомпания начинает отбор на «Евровидение-2021»

Нидерланды должны были принимать «Евровидение-2020», однако в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на континенте конкурс был отменен.

Европейский вещательный союз оставил за Роттердамом право принять конкурс 2021 года. В правила отбора также были внесены коррективы. Странам-участницам разрешено отправить на конкурс тех исполнителей, кто был заявлен на конкурс 2020 года, но с новой композицией, либо заново провести национальный отбор.

В конкурсе 2021 года примут участие исполнители из 41 страны. 22 страны решили не менять своих представителей. Остальные выберут новых конкурсантов, в том числе и Беларусь (национальный отбор на конкурс 2020 года выиграл дуэт VAL).

Белтелерадиокомпания внесла изменения в правила национального отбора. Претендентам необходимо прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука. Один претендент может представить лишь одну композицию. Песня не должна быть коммерчески реализована, хронометраж — до трех минут. Язык исполнения — любой.

Приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы не более шести человек. В отборе могут участвовать иностранные граждане. Возрастное ограничение — не младше 16 лет.

Заявки принимаются на сайте Белтелерадиокомпании до 31 января.

 
 
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Белтелерадиокомпания начинает прием заявок для участия в национальном отборе на международный конкурс песни «Евровидение-2021». Конкурс пройдет в Роттердаме 18—22...
 
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