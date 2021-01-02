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Драка в агрогородке Лесной под Минском: погиб 24-летний парень
Источник материала: Навiны
24-летний молодой человек скончался ночью 2 января в результате травм, полученных во время драки.
Инцидент случился в агрогородке Лесной Боровлянского сельсовета под Минском.
Как предварительно
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
В отношении 18-летнего молодого человека Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть.
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24-летний молодой человек скончался ночью 2 января в результате травм, полученных во время драки.
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