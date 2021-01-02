Источник материала: UDF



Коллаж: u-f.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский эксперт: Белорусский народ снесет эту систему Наступивший 2021 год легким для Лукашенко не будет.

Наступивший 2021 год легким для Лукашенко не будет. Об этом заявил российский политолог- Белорусский народ перестала устраивать как политическая, так и экономическая система в стране. Народ в конце концов сметет эту систему, — считает политолог.