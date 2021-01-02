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Белорусские активисты требуют от УЕФА и ФИФА новых санкций против чиновников

02.01.2021 11:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Фонд спортивной солидарности (БФСС) ждет рассмотрения и решения по "большому заявлению", которое подал в УЕФА и ФИФА на белорусских спортивных чиновников с указанием на "многочисленные факты давления на людей".

Как этом сообщил исполнительный директор Фонда Александр Опейкин, ответы от УЕФА и ФИФА ожидаются к 10 января, решение – к началу следующего футбольного сезона.

В своем заявлении БФСС указал на "системный характер нарушений и конкретно грубые нарушения уставов ФИФА и УЕФА в части защиты прав человека, дискриминации игроков, тренеров и работников футбола по их убеждениям".

В частности, за подписи под открытым письмом с требованием остановить насилие и провести новые честные выборы из сборной Беларуси по пляжному футболу были исключены шесть игроков.

В заявлении указывается также, что руководители и сотрудники Белорусской федерации футбола (АБФФ) участвовали в провластных агитационных акциях, тогда, как согласно уставу, эта организация неполитическая.

БФСС требует пожизненно отстранить от участия в международных футбольных событиях любого уровня действующих руководителей АБФФ: председателя Владимира Базанова, его заместителей Юрия Вергейчика и Михаила Ботникова, а также генерального директора Федерации пляжного футбола Беларуси Александра Баранова.

Еще оно требование к УЕФА и ФИФА - приостановить все денежные выплаты АБФФ, которые идут на аппарат федерации, сохранив только перечисления, предназначенные клубам или программам развития детского и юношеского спорта и инфраструктуры.

 
 
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Фонд спортивной солидарности (БФСС) ждет рассмотрения и решения по "большому заявлению", которое подал в УЕФА и ФИФА на белорусских спортивных чиновников с...
 
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