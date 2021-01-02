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Госдеп США требует от властей Беларуси прекратить насилие и задержания невиновных

02.01.2021 11:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США призвало белорусские власти немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси граждан.

«Мы вместе с белорусским народом… Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и задержание невиновных», — подчеркивается в обращении.

Бюро предложило во время празднования Нового года «вспомнить о политзаключенных, несправедливо задержанных в Беларуси за отстаивание свободы». «Мы отдаем должное их ненасильственной борьбе за права человека и демократическое будущее своей страны», — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве США и отмечают, что не имеют возможности встретить Новый год дома более 160 белорусских политзаключенных, передает Белапан.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с Виталием Шкляровым, которого в октябре освободили из СИЗО КГБ Беларуси.

Снимок со встречи глава внешнеполитического ведомства опубликовал в своем микроблоге. Он поблагодарил американских дипломатов в Минске и Киеве. Которые приложили усилия к его освобождению.

Детальные подробности разговора Помпео и Шклярова не приводятся.

 
Теги: Минск
 
 
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Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США призвало белорусские власти немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси...
 
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