Белорус придумал изящный способ защиты от телефонных мошенников: неожиданно и действенно

















ex-press.by. Неожиданный и элегантный способ отшить телефонных мошенников придумал житель Борисова Павел Леонович. Об этом рассказывает





Мужчине позвонили по Вайберу с неизвестного номера, который начинался с цифры 7, при этом высветился логотип Беларусбанка. Девушка назвала его по имени, представилась сотрудником банка и сообщила, что у него возникла проблема. Павел Леонович в ответ предложил собеседнице говорить по-белорусски, мотивируя это тем, что не понимает русский язык.





— Дзень добры! Выбачайце, але размаўляйце, калі ласка, па-беларуску, бо я не разумею расейскую мову, - сказал мужчина мошеннице. Та тут же бросила трубку, даже не попрощавшись.





Такой способ действительно может оказаться действенным. Сотрудники белорусских банков обязаны знать оба государственных языка, русский и белорусский. Для мошенников, звонящих с иностранных номеров, переход на белорусский язык будет серьезной проблемой. Но даже доморощенные мошенники вряд ли владеют белорусской банковской терминологией в полной мере.



