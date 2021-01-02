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Власти Ирана обвинили Трампа в попытке создать повод для войны – обещают защищаться

02.01.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разведка Ирана указывает на попытки США во главе с президентом Дональдом Трампом "создать предлог для войны". Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя переброску двух американских стратегических бомбардировщиков B-52 на Ближний Восток.



"Разведка из Ирака указывает на заговор (Соединенных штатов – ред.) с целью создания предлога для войны. Иран не стремится к войне, но будет открыто и напрямую защищать свой народ, безопасность и жизненно важные интересы", – написал Зариф.

Как пишет The Guardian, в среду США направили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52 "в качестве сдерживающего сигнала для Ирана".
 
 
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Разведка Ирана указывает на попытки США во главе с президентом Дональдом Трампом "создать предлог для войны". Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад...
 
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