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Российский эксперт: Белорусский народ снесет эту систему

02.01.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусов не устраивает и политическая, и экономическая системы в стране.




Наступивший 2021 год легким для Лукашенко не будет. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

- Белорусский народ перестала устраивать как политическая, так и экономическая система в стране. Народ в конце концов сметет эту систему, — считает политолог.
 
 
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Белорусов не устраивает и политическая, и экономическая системы в стране.
 
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