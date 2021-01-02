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2 января ничего не одалживайте и не впускайте в дом бедных: строгие запреты в Игнатьев день

02.01.2021 12:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

2 января ничего не одалживайте и не впускайте в дом бедных: строгие запреты в Игнатьев день
Фото: УНИАН
Какой сегодня праздник. 2 января православные христиане почитают память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова. Третий епископ Антиохийский во время гонений императора Траяна на христиан был схвачен и брошен в конце 107 года на растерзание львам на арене в Риме.

Согласно преданиям, Игнатия в детстве носил на руках сам Иисус Христос - поэтому его и называли Богоносцем. Автор ряда раннехристианских текстов I-II веков также обладал даром исцелять больных.

Верующие 2 января также чествуют преподобного Игнатия Печерского - украинского православного святого, архимандрита Киево-Печерского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря.

Игнатий I тоже прославился как чудотворец, который мог своей молитвой и служением исцелять - больные выздоравливали, когда пробовали просвиру, после проведенной над ней литургией. Мощи святого (умер в 1435 году в возрасте 60 лет) находятся в Дальних пещерах Лавры в Киеве.

В народе сегодняшняя дата получила название день Игната или Игнатьев день, и имела ряд особых правил и традиций. Кроме того, 2 января также называли «яблочным днем», так как в старину было принято очищать в это время яблони от снега и инея, чтобы в следующем году был богатый урожай.

В этот день именины отмечают: Антон, Иван, Игнатий, Даниил, Юрий, Георгий.

2 января ничего не одалживайте и не впускайте в дом бедных: строгие запреты в Игнатьев день

2 января православные чтят память преподобного архимандрита Игнатия Печерского (фото: uk.wikipedia.org)

Традиции этого дня


Издавна сложилась традиция в Игнатьев день проводить обряд очищения дома от нечистых сил, а также от голода, несчастий и болезней. Для этого люди совершали с иконой в руках крестный ход вокруг своего жилища.

Кроме того, было принято 2 января делать уборку в доме и выносить мусор за порог.

Верующие приходили в церкви на службы, а в храмах проходили молебны на охрану дома.

Что нельзя делать в Игнатьев день


Один из важнейших запретов в этот день касался гостей. Считалось, что на Игнатия в свой дом нельзя впускать старых, немощных и бедных людей, которые якобы могли принести с собой болезни и бедность.

Также считалось плохой приметой в этот день что-либо занимать другим, в том числе и соседям. Суеверные верили, что так можно вместе с деньгами или предметом отдать свое счастье.

Битую посуду 2 января нельзя оставлять в доме.

Главные приметы в день Игната


Погода на Игната показывала, каким будет август: если 2 января слякоть и вьюга, то он будет холодным и дождливым, а если ясно и мороз, значит будет жарко и солнечно в последний месяц лета.

Если в этот день иней на деревьях, то будет ясная погода.

Если на небе видны звезды - богатый урожай будет весь год.

Если сегодня громко щебечут синицы - жди затяжные холода.
 
 
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Верующие 2 января также чествуют преподобного Игнатия Печерского.
 
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