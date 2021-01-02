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Иллюстративное фото

«На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему», - отмечается в сообщении пресс-службы СК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первая новогодняя жертва: под Минском в драке погиб 24-летний парень В отношении 18-летнего молодого человека Минским РОСК возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, ночью 2 января во время драки в агрогородке Лесной Минского района 18-летний парень нанес несколько ударов 24-летнему, который скончался в автомобиле скорой помощи, говорится в сообщении СК в Telegram.В отношении 18-летнего молодого человека Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть) Уголовного кодекса Беларуси, - информирует СК.