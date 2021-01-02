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Жители Слепянки поздравили с Новым годом детей белорусских героев
Источник материала: Хартия'97
Жители Слепянки поздравили с Новым годом детей белорусских героев
Фотофакт.
Жители столичной Слепянки поздравили с Новым годом детей, у которых родители были привлечены к административному аресту. А также поблагодарили белорусов Питера за оказанную поддержку.
Фото опубликовал телеграм-канал
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