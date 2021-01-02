Источник материала: Хартия'97

Жители Слепянки поздравили с Новым годом детей белорусских героев 2.01.2021, 11:56

Фотофакт.

Жители столичной Слепянки поздравили с Новым годом детей, у которых родители были привлечены к административному аресту. А также поблагодарили белорусов Питера за оказанную поддержку.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!» .









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