Источник материала: Хартия'97

Алексей Кудин: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны 4 2.01.2021, 11:34

3,149

Вдохновляющие пожелания от давшего отпор ОМОНу бойца MMA.

В «Инстаграм» появились вдохновляющие новогодние пожелания от бойца MMA, многократного чемпиона мира Алексея Кудина.

«Только мы ответственны за то, какое будущее будет у наших детей . Пусть каждый встанет в полный рост и скажет: «Я белорус, я свободный житель своей страны», — заявил спортсмен.

За попытку защититься от бойцов ОМОН в августе 2020 на Кудина возбуждено уголовное дело. Спортсмен был вынужден уехать из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .