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Алексей Кудин: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны

02.01.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Алексей Кудин: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны

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  • 2.01.2021, 11:34
  • 3,149
Алексей Кудин: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны

Вдохновляющие пожелания от давшего отпор ОМОНу бойца MMA.

В «Инстаграм» появились вдохновляющие новогодние пожелания от бойца MMA, многократного чемпиона мира Алексея Кудина.

«Только мы ответственны за то, какое будущее будет у наших детей . Пусть каждый встанет в полный рост и скажет: «Я белорус, я свободный житель своей страны», — заявил спортсмен.

За попытку защититься от бойцов ОМОН в августе 2020 на Кудина возбуждено уголовное дело. Спортсмен был вынужден уехать из Беларуси.

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