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Алексей Кудин: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны
Источник материала: Хартия'97
Алексей Кудин: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны
Вдохновляющие пожелания от давшего отпор ОМОНу бойца MMA.
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«Только мы ответственны за то, какое будущее будет у наших детей . Пусть каждый встанет в полный рост и скажет: «Я белорус, я свободный житель своей страны», — заявил спортсмен.
За попытку защититься от бойцов ОМОН в августе 2020 на Кудина возбуждено уголовное дело. Спортсмен был вынужден уехать из Беларуси.
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Алексей Кудин: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны
Вдохновляющие пожелания от давшего отпор ОМОНу бойца MMA.
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