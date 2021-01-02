Источник материала: Хартия'97

Как избавиться от похмелья после праздников: лучшие проверенные способы 3 2.01.2021, 11:21

1,907

Эти методы помогут быстро восстановить баланс в организме.

Календарь открыл свою новую страницу, начав новый 2021 год. Однако праздник может испортить состояние похмелья.

«Апостроф» собрал проверенные способы и рецепты, которые помогут быстро избавиться от похмелья и восстановить баланс в организме.

Контрастный душ

Врачи в первую очередь советуют принять контрастный душ, так как вода поможет организму взбодриться. При этом она должна быть резко холодной, а потом резко горячей.

Пейте больше жидкости

Во время употребления алкоголя происходит интоксикация и обезвоживание организма, поэтому его необходимо заполнить жидкостью. Также вместе с водой из организма вымываются полезные микроэлементы, включая калий, натрий и магний. Именно по этой причине образуется так называемая ломка в мышцах и суставах. Избавиться от этого симптома поможет чистая вода, которую необходимо пить маленькими глотками по стакану каждые полчаса.

Рецепты от похмелья

При похмельном синдроме поможет настойка мяты: 20 капель нужно добавить в стакан воды, после чего смешать и выпить небольшими глотками.

Не менее полезен нашатырный спирт. Нужно добавить пять капель в стакан чистой воды и выпить мелкими глотками.

Отвар корицы поможет избавиться тошноты и рвоты. Для отвара возьмите чайную ложку порошка корицы, разведите его в стакане кипятка, а затем выпейте не больше одного стакана за один прием.

Ешьте овощи, фрукты и ягоды

Рекомендуется потреблять много фруктов и овощей, особенно содержащих витамин С. В облегчении состояния от похмельного синдрома и последствий алкогольного запоя поможет аскорбиновая кислота. Полезными будут ягоды - брусника, смородина и клюква. Нужно съесть не менее трех столовых ложек ягод, чтобы избавиться от похмелья.

Не ешьте слишком много

При похмелье рекомендуется есть легкие супы, нежирные бульоны, можно съесть даже борщ. Отличным средством может стать жидкая каша, например овсянка, которая будет обволакивать желудок и восстанавливать среду. Также можно съесть жидкий йогурт, но без вкусовых добавок.

Рассол

Употребление рассола было известно с давних времен - когда спасались от симптомов похмелья, использовали рассол от квашеной капусты. В нем содержатся компоненты, с помощью которых выводятся токсичные вещества, образовавшиеся в результате распада этанола яда.

Также можно использовать шейный компресс с рассолом. Кроме того, можно вскипятить 0,5 литра капустного сока с небольшим количеством сахара. Эту смесь необходимо пить небольшими глотками в течение часа маленькими глотками.

Антипохмельные средства

В аптеках можно найти огромное количество медикаментов, предназначенных для лечения похмельного синдрома. К их приему нужно относиться очень осторожно, поскольку они имеют противопоказания.

Сделайте клизму

В крайнем случае для облегчения симптомов похмелья можно сделать клизму. Ее можно использовать со слабым раствором марганца или лимоном.

Визит к врачу

Похмелье - это своего рода болезнь, поэтому не будет лишним обращения к специалисту. Это необходимо в том случае, если симптомы слишком сильные и ни один из вышеописанных способов не может вам помочь.

Профилактика похмелья

Существует ряд факторов, которые только усиливают похмельные симптомы: старайтесь избегать сивушных масел и других побочных продуктов перегонки спирта (самогон, брага и другие напитки).

Вкусовые добавки к алкогольному напитку значительно усиливают похмелье. Например, виски вызывает более сильное похмелье, чем водка, а темное пиво сильнее в этом плане по отношению к светлым сортам.

Сладкие коктейли тоже могут быть похмельными, ведь в них содержится сахар. Еще одним фактором похмелья является никотин. Курение во время алкогольных вечеринок гораздо чаще приводит к похмелью.

Во время употребления алкоголя необходимо как следует закусывать, лучше жирной пищей, чтобы спиртное не попадало в пустой желудок. Также нужно пить больше другой жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Но будьте осторожнее при употреблении апельсинового сока и цитрусовых фруктов, так как они могут ухудшить состояние.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .