Давший отпор ОМОНу боец MMA: Пусть каждый встанет в полный рост и скажет — я белорус, свободный житель своей страны









«Инстаграм» появились вдохновляющие новогодние пожелания от бойца MMA, многократного чемпиона мира Алексея Кудина. появились вдохновляющие новогодние пожелания от бойца MMA, многократного чемпиона мира Алексея Кудина.





«Только мы ответственны за то, какое будущее будет у наших детей . Пусть каждый встанет в полный рост и скажет: «Я белорус, я свободный житель своей страны», — заявил спортсмен.





За попытку защититься от бойцов ОМОН в августе 2020 на Кудина возбуждено уголовное дело. Спортсмен был вынужден уехать из Беларуси.