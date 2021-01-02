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Дело Навального: в Bellingcat сообщили о других жертвах отравителей из ФСБ

02.01.2021 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вероятные отравители российского оппозиционера Алексея Навального из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ могут быть причастны к еще нескольким убийствам. Подробности будут известны до середины января.




Об этом журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, подробности будут обнародованы в ближайшие 2 недели.

Расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших. Накануне Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок.

Напомним, Bellingcat обнародовал расследование, где говорится, что к отравлению Алексея Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.
 
 
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Вероятные отравители российского оппозиционера Алексея Навального из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ могут быть причастны к еще нескольким убийствам....
 
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