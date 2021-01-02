Вот какие пять смартфонов известный сайт назвал самыми автономными в 2020 году

Источник материала: Tut.by

В ушедшем году вышло множество разных смартфонов — о некоторых мы рассказывали в отдельных материалах. Известный ресурс GSMArena ведет собственный рейтинг, в котором оценивает устройства с точки зрения времени их работы на одном заряде. Посмотрели, какие пять устройств из 2020-го возглавляют список, и сколько они стоят в Беларуси.

Рейтинг автономности смартфонов GSMArena ведет уже не первый год. В общем списке находятся как относительно новые устройства, так и модели, которым уже несколько лет. Ниже рассказываем о пяти самых автономных аппаратах (в топе рейтинга), вышедших именно в 2020 году, и которые получится купить в Беларуси либо у официальных продавцов, либо в обычных интернет-магазинах.

5 место: Xiaomi Redmi Note 9S





В линейке Redmi Note этот аппарат — Note 9S — находится посередине. Другими словами, в нем реализованы практически все функции более дорогого Redmi Note 9 Pro. Из важных различий — только модуль основной камеры и скорость ускоренной подзарядки.

В рейтинге GSMArena аппарат показал результат в 127 часов. Это значит (объяснение подходит и для остальных смартфонов в подборке), что девайс придется перезаряжать каждые 127 часов, если вы один час говорите по телефону в 3G-сетях, час воспроизводите видео и час серфите в интернет-браузере.

Краткие характеристики гаджета: экран на 6,67 дюйма (Full HD+), процессор Qualcomm Snapdragon 720G, от 4/64 ГБ памяти, а также аккумулятор емкостью в 5020 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки. Основная камера включает модули разрешением в 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

4 место: Xiaomi Redmi 9





Об этом аппарате, наверное, знают практически все. Он несколько раз оказывался в топе по популярности как в нашем каталоге, так и других площадках. В рейтинге GSMArena аппарат показал результат в 131 час.

Краткие характеристики устройства: экран диагональю в 6,53 дюйма (Full HD+), процессор MediaTek Helio G80, от 3/32 ГБ памяти (но лучше выбирать версию с 4/64 ГБ), батарея на 5020 мАч с поддержкой 18-ваттной ускоренной зарядки, а также основная камера с фотодатчиками на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

Третье место: Xiaomi Poco M3





Еще один гаджет от популярной у нас Xiaomi. Вернее, от бренда Poco, связанного с компанией также, как и бренд Redmi.

Poco M3 набрал в тесте автономности GSMArena 154 часа. Но оно и немудрено: в активе новинки батарейка на целых 6000 мАч. Есть и быстрая зарядка на 18 Вт. Правда, с учетом внушительной емкости аккумулятора, заряжать смартфон от 0 до 100% все равно придется несколько часов.

Краткие характеристики Poco M3: экран на 6,53 дюйма (Full HD+), процессор Qualcomm Snapdragon 662, от 4/64 ГБ памяти, а также основная камера с датчиками разрешением в 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Стоит упомянуть, что в активе и сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу питания на боковой грани. Таким же способом сканер расположен и в Redmi 9 с Redmi Note 9S.

Второе место: Samsung Galaxy M51





Наверное, самый автономный смартфон компании этого года. В рейтинге GSMArena М51 набрал целых 156 часов! За это стоит благодарить, во-первых, батарейку емкостью в 7000 мАч (поддерживается 25-ваттная проводная зарядка), а также дисплей, выполненный по технологии AMOLED, а не IPS.

Диагональ экрана при этом составляет 6,67 дюйма (Full HD+), процессором выступает достаточно мощный Qualcomm Snapdragon 730. Интересно, что несмотря на огромный аккумулятор, по толщине смартфон составляет 9,5 миллиметра при весе в 213 граммов. Конечно, и это немало, но могло быть хуже.

В активе встроенный в клавишу питания сканер отпечатков пальцев на боковой грани, не менее 6/128 ГБ памяти, а также основной камера с фотомодулями разрешением в 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.

Первое место: Realme 6i





Этот девайс в рейтинге GSMArena набрал ошеломительные 186 часов. Понятно, что при реальном использовании девайс вряд ли протянет неделю, но на двое-трое суток интенсивной работы рассчитывать явно можно. При этом батарея в Realme 6i не рекордная — на 5000 мАч (поддерживается 18-ваттная проводная зарядка).

В активе устройства экран на 6,5 дюйма (причем разрешения HD+, а не Full HD+), процессор MediaTek Helio G80 (как в Redmi 9), а также не менее 3/64 ГБ памяти. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели, а не в кнопке питания. Основная камера состоит из датчиков разрешением в 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.