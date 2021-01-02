Какие курсы доллара и евро установили обменники 2 января

Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,63 рубля, а евро — 3,219 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 2 января.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,665 рубля (РРБ-Банк), а ниже всего — 2,63 рубля (БСБ Банк, Франсабанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Идея Банке, МТБанке — 2,612 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке, МТБанке — 3,265 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,219 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в МТБанке — 3,19 рубля.