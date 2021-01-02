Смешно и стыдно: победители года в номинации «Главные ляпы 2020 года» на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Этот выпуск «Доски позора» мы посвятили самым глупым строительным ляпам, которые заметили, сфотографировали и прислали нам читатели. Приготовьтесь — некоторые из них вызывают взрывы смеха.

Чудеса инженерной мысли в одной минской новостройке. Что же делать, если доводчик выбран не той системы? Можно сделать дырку в стене!









Назовем этот случай «почти попал». Сантехник тут не виноват — какой смеситель выдали, такой и поставил.





Витебск, Московский проспект. Жители дома таким образом боролись за качество ремонта. Нам кажется, это послание было замечено.





Но быстрее всего в этом году реагируют на БЧБ-рисунки — говорят, эту выбоину на асфальте чуть ли не на следующий день залатали.





Березовка. Туалет в местной больнице. Наш знакомый сантехник, изучив способ подключения унитаза, заявил, что это похоже на «полет фантазии». В общем, не всем дано понять задумки мастера.



Фото предоставлено читателем

На дверях санузла в одном из гомельских магазинов должна висеть табличка: «Здесь работали сантехники от Бога».



Фото предоставлено читателем

А где у вас выключатель? Да вот же он, в дырке! И он там не один. Фото прислал посетитель офиса одного из строительных трестов.









Автор этих фото пишет, что плиточника нашел по рекомендации. Но это не гарантировало успеха — пришлось искать еще одного, чтобы переделать косяки.









Минск, 5-я больница. Строитель, который недавно был пациентом отделения неврологии, прислал фото странного способа укладки плитки — в нескольких местах на полу она уложена лицевой стороной вниз. По его мнению, так произошло не потому, что плиточник криворукий. Просто в этом месте, вероятно, нужна плитка с эффектом антискольжения, а в распоряжении была только обыкновенная. Положив ее обратной стороной, мастер решил проблему — некрасиво, неправильно, но хоть как.





Все красиво, но как эти краны открыть теперь?



Фото предоставлено читателем

Жодино, улица Калиновского, 24, четвертый подъезд. Люди сообщали, что дом без ремонта стоял 30 лет, и вот после заявки в ЖКХ приехали строители и отремонтировали развалившийся желоб водосточки. Вы только посмотрите как! Вне сомнений, еще 30 лет ремонт не понадобится.



Фото предоставлено читателем

Могилев. Работники ЖЭУ отремонтировали урну возле подъезда. Кажется, это шедевр, но ведро нужно тоже покрасить.



Фото предоставлено читателем

Этот сложный сантехнический узел не сможет повторить ни один настоящий сантехник. Потому что на такое способны лишь те, кто всегда все делает сам - дешево и плохо.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Куйбышева, 95. Здесь решили поменять плитку. Вдобавок ко всему поставили столбики, которые выглядели несколько странно.



Фото предоставлено читателем

Новая минская школа № 52 на Каменногорской, 114. Сантехническая загадка: как закрыть дверцу после установки крана и как открыть ее, не откручивая смеситель?



Фото предоставлено читателем

«Да кто ж так строил-то?» — каждый раз удивляются строители, обнаруживая новые сюрпризы при ремонте того самого дома в Уручье на улице Героев 120-й дивизии, у которого разрушается фасад. После того как со стен сняли старую штукатурку, вскрылась причина их промерзания — там, где должен быть утеплитель — пустота. Об этих дефектах знали еще в 2014 г., просто никто не хотел их устранять.









А что это за «гравицапа»? Судя по надписи, этот узел разработал и внедрил некто по имени Паша. Есть идеи, что это?





Иногда даже самому стойкому к внешним раздражителям человеку приходит время воскликнуть: «Да вы издеваетесь!» Общественный туалет в городе Березе — как раз тот случай. Там был замечен вот этот умывальник с подпоркой из обыкновенной кривой ветки: без нее он, похоже, мог свалиться прямо на ноги незадачливому посетителю. Автор этих фото дополнительно сообщает, что этот музей советскому «сортиру» находится за зданием местного райисполкома. После публикации на «Доске позора» там сделали ремонт.



Фото предоставлено читателем

Глуск. Люди прислали фото общественного туалета на автовокзале. Хорошо, что городок не туристический, а то для иноземцев пришлось бы еще и инструкцию по пользованию «сортиром на три очка» на стене вешать.





А этот самодельный писсуар? XXI век на дворе, «айтистрана», а лучше желоба из жести не смогли придумать (это все тот же Глуск).





А это уже санузел по индивидуальному заказу. Даже интересно взглянуть на заказчика.





Здесь над заменой труб с переустановкой счетчиков работал сантехник, которого хочется спросить, зачем он так издевался над трубами.



Фото предоставлено читателем

В одном минском подъезде заменили батарею в тамбуре, но разве так должно выглядеть подключение радиатора?





Кстати, зацените шедевральное подключение радиатора. Это где-то в России, не у нас, но мы узнали фирменный почерк «мастера»! А еще нам интересно, что за вид крепления радиатора он использовал? Это что-то новенькое.



Фото предоставлено читателем

Здесь уже аккуратней — наш мастер получил новый разряд!





Так выглядит т уалет на третьем этаже здания УП «Белавтотурист» (принадлежащего ф едерации п рофсоюзов). Автор фото шутит, что здесь можно одновременно троим посидеть, а двоим постоять и обсудить новости.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Пономарева, 10. После капремонта на фасаде остался висеть электрический кабель. Есть «ашчушчэние», что он вполне рабочий.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Червякова, 61. Куда ведут эти ступеньки?





Случай на стройке: рабочие так соединили стропила крыши. Как думаете, так сойдет или нужно переделывать?





Над писсуаром стоит кран, который по виду предназначен для того, чтобы его крутить. Не спрашивайте почему, но его нужно не крутить, а нажимать. Ну, вы же все понимаете…





Гродно, улица Комарова, 8. Эти фото сделаны в общежитии № 9. В таких условиях проживают представители бюджетной сферы, в том числе учителя и медицинские работники. Хочется спросить: вы уверены, что здесь можно жить?



Фото: https://www.instagram.com/welcome.to.belarus/





Минск, улица Уборевича, 10. Скамейка сделана из подручных материалов.





Речица. Проходная газоперерабатывающего завода. Обратите внимание на расположение розетки — она под самым потолком.



Фото предоставлено читателем

Гатово, Минский район. Общественный туалет в Доме быта находится на первом этаже, где есть несколько точек продаж и отделение банка. Имени того, кто придумал унитазы-постаменты, за давностью лет мы уже не узнаем, но дело его живет.



Фото предоставлено читателем

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