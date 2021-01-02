Источник материала: UDF



Анна Хилькевич

«Быть оператором в новогоднюю ночь опасно – может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга», – написала она.

Скриншот: annakhilkevich / Instagram

«Если нос сломался и не вернется в прежнюю форму, то придется делать ринопластику, – написала она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Четко телефоном в переносицу». Муж ударил актрису Хилькевич в новогоднюю ночь Быть оператором в новогоднюю ночь опасно – может влететь с ноги.

Встреча Нового года для российской актрисызакончилась травмой носа. Об этом она написала 1 января в Instagram.Хилькевич также опубликовала фрагмент той самой съемки, во время которой получила от супруга удар ногой.На обнародованном ролике видно, как супруг актрисыво время танца размахивает ногами высоко в стороны и в какой-то момент попадает по Хилькевич, после чего она роняет телефон.Актриса отметила, что отправится делать рентген, и допустила, что у нее может быть перелом.Хилькевич и Волков поженились в августе 2015 года, а в декабре актриса родила дочь.