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«Четко телефоном в переносицу». Муж ударил актрису Хилькевич в новогоднюю ночь

02.01.2021 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Четко телефоном в переносицу». Муж ударил актрису Хилькевич в новогоднюю ночь
Анна Хилькевич
Российская актриса Анна Хилькевич заявила, что ей предстоит сделать рентген носа, так как она опасается, что он сломан.

Встреча Нового года для российской актрисы Анны Хилькевич закончилась травмой носа. Об этом она написала 1 января в Instagram.

«Быть оператором в новогоднюю ночь опасно – может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга», – написала она.


Хилькевич также опубликовала фрагмент той самой съемки, во время которой получила от супруга удар ногой.

«Четко телефоном в переносицу». Муж ударил актрису Хилькевич в новогоднюю ночь

Скриншот: annakhilkevich / Instagram

На обнародованном ролике видно, как супруг актрисы Артур Волков во время танца размахивает ногами высоко в стороны и в какой-то момент попадает по Хилькевич, после чего она роняет телефон.

Актриса отметила, что отправится делать рентген, и допустила, что у нее может быть перелом.

«Если нос сломался и не вернется в прежнюю форму, то придется делать ринопластику, – написала она.


Хилькевич и Волков поженились в августе 2015 года, а в декабре актриса родила дочь.
 
 
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Быть оператором в новогоднюю ночь опасно – может влететь с ноги.
 
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