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«Четко телефоном в переносицу». Муж ударил актрису Хилькевич в новогоднюю ночь
Источник материала: UDF
Анна Хилькевич
Встреча Нового года для российской актрисы Анны Хилькевич закончилась травмой носа. Об этом она написала 1 января в Instagram.
«Быть оператором в новогоднюю ночь опасно – может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга», – написала она.
Хилькевич также опубликовала фрагмент той самой съемки, во время которой получила от супруга удар ногой.
Скриншот: annakhilkevich / Instagram
На обнародованном ролике видно, как супруг актрисы Артур Волков во время танца размахивает ногами высоко в стороны и в какой-то момент попадает по Хилькевич, после чего она роняет телефон.
Актриса отметила, что отправится делать рентген, и допустила, что у нее может быть перелом.
«Если нос сломался и не вернется в прежнюю форму, то придется делать ринопластику, – написала она.
Хилькевич и Волков поженились в августе 2015 года, а в декабре актриса родила дочь.
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Быть оператором в новогоднюю ночь опасно – может влететь с ноги.
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