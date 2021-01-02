Источник материала: UDF



Волочкова показала свой фирменный шпагат / фото instagram.com/volochkova_art

0 В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анастасия Волочкова в тесном боди села на шпагат Комментарии под постом артистка решила скрыть. «Мерило

44-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат. Соответствующее фотоопубликовала в Instagram.Звезда позирует в своем особняке на белом диване. На ней из одежды только боди бирюзового цвета. Ее волосы собраны в пучок.