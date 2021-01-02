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Анастасия Волочкова в тесном боди села на шпагат
Источник материала: UDF
Волочкова показала свой фирменный шпагат / фото instagram.com/volochkova_art
44-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат. Соответствующее фото Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram.
Звезда позирует в своем особняке на белом диване. На ней из одежды только боди бирюзового цвета. Ее волосы собраны в пучок.
«Мерило
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