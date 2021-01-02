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Анастасия Волочкова в тесном боди села на шпагат

02.01.2021 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анастасия Волочкова в тесном боди села на шпагат
Волочкова показала свой фирменный шпагат / фото instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова снова показала свою фирменную растяжку.

44-летняя блондинка выполнила поперечный шпагат. Соответствующее фото Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram.

Звезда позирует в своем особняке на белом диване. На ней из одежды только боди бирюзового цвета. Ее волосы собраны в пучок.

«Мерило
 
 
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