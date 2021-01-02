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Скончался звезда сериала «Доктор кто»
Источник материала: UDF
Марк Иден / кадр с фильма
Об этом сообщает
Агент актера отметил, что Марк Иден ушел тихо в больнице 1 января. В последнее время он страдал от болезни Альцгеймера.
Марк Иден: чем известен актер
Актер снимался в сериале «Доктор Кто» (1964) и в фильме «Доктор Живаго» (1965).
Наибольшую известность Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации».
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Наибольшую известность Марк Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации».
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