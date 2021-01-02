Источник материала: UDF



Марк Иден / кадр с фильма

Марк Иден: чем известен актер

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скончался звезда сериала «Доктор кто» Наибольшую известность Марк Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации».

Об этом сообщаетАгент актера отметил, чтоушел тихо в больнице 1 января. В последнее время он страдал от болезни Альцгеймера.Актер снимался в сериале «Доктор Кто» (1964) и в фильме «Доктор Живаго» (1965).Наибольшую известность Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации».