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Скончался звезда сериала «Доктор кто»

02.01.2021 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Скончался звезда сериала «Доктор кто»
Марк Иден / кадр с фильма
В Британии в возрасте 92 лет скончался известный актер Марк Иден.

Об этом сообщает Sun.

Агент актера отметил, что Марк Иден ушел тихо в больнице 1 января. В последнее время он страдал от болезни Альцгеймера.

Марк Иден: чем известен актер


Актер снимался в сериале «Доктор Кто» (1964) и в фильме «Доктор Живаго» (1965).

Наибольшую известность Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации».
 
 
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Наибольшую известность Марк Иден получил благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации».
 
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