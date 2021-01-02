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Нарколог рассказал, как эффективно справиться с похмельем

02.01.2021 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нарколог рассказал, как эффективно справиться с похмельем
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Новогодние праздники в самом разгаре, и многие люди могут столкнуться с таким распространённым последствием праздничного застолья как похмелье.

О том, как наиболее безболезненно выйти из этого состояния, не причинив вреда организму, рассказал врач-нарколог Максим Сальников.

“Первое с чем может столкнуться организм при утреннем похмелье – это сильная интоксикация и обезвоживание. Для того чтобы обезвредить десять миллилитров этанола, нашей печени потребуется около часа времени. Весь спирт, который поступает свыше этой дозы и является причиной отравления организма, вызывая на утро не самые радостные ощущения. Одной из первых мер, который должен принять перебравший накануне алкоголя человек – это посетить душ. Эта процедура поможет расширить сузившиеся сосуды и снять тремор тела. Второй шаг на пути к исцелению – восстановить водный баланс в организме. Ведь именно передозировка спиртных напитков вызвал обезвоживание и последующие неприятные ощущения. Лучшим помощником в данном случае станет суп с достаточным количеством соли. Может помочь в данном случае и чай с лимоном, но не сладкий. Но самым хорошим средством остаётся употребление обычного огуречного рассола, который пить нужно в слегка подогретом виде. Эти мероприятия помогут увеличить количество жидкости в сосудах, облегчив тем самым работу сердца”, – поделился врач.


А вот от употребления кофе пока лучше отказаться, так как это может привести к излишней нагрузке на и без того перегруженное сердце. Не поможет справиться с похмельем и простая вода, которая быстро выводится из организма, создавая дополнительную нагрузку на почки.

“Что касается вопроса : можно ли опохмеляться, то в этом случае вопрос достаточно спорный. Ведь одни люди действительно снимают похмельный синдром бокалом пива, а для других этот же бокал становится первой ступенькой к запою. Лучше не рисковать, и если действительно чувствует, что сами не справитесь – обратитесь к медикам. С осторожностью так же нужно относиться и при приёме препаратов для снятия неприятных симптомов. Конечно, если давление высокое, препарат соответствующий можно принять. Иногда можно выпить и таблетку аспирина, если нет противопоказаний. Помните, что ваша печень и так подверглась сильнейшей нагрузке, так зачем же её ещё пичкать дополнительной химией. Лучше обратитесь к врачу, который исходя из вашего состояния назначит соответствующее лечение”, – подытожил нарколог.

 
 
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Самым хорошим средством остаётся употребление обычного огуречного рассола.
 
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